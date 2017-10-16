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Главные новости Пермского края
14:26  16 октября 2017 0

Курентзису пророчат встречу с пермским губернатором

Теодор Курентзис представляет нового директора оперного театра. Пермь, курентзис теодор
Худрук оперного может спросить губернатора про президентский грантФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис в ближайшее время может встретиться с губернатором Максимом Решетниковым. Темой их разговора называют президентский грант, который пока так и не дошел до театра.

Курентзис вернулся в Пермь после гастролей по Европе. По информации телеграм-канала «Вся соль», уже на этой неделе дирижер должен встретиться с главой региона. «Вопросов у обоих накопилось много: от строительства новой сцены театра до выделения гранта президента, о котором глава региона отчитался, но денег все еще нет», — говорится в сообщении. Однако на данный момент в графике губернатора этой встречи нет, пояснила «URA.RU» пресс-секретарь главы региона Дарья Левченко.

В самом театре тоже пока не могут подтвердить информацию о встрече Курентзиса и Решетникова. На вопрос о том, получил ли театр деньги, в оперном воздержались от комментариев. Напомним, по распоряжению президента Владимира Путина Пермскому театру оперы и балета выделен грант в размере 80 млн рублей. Эти средства планируется направить на развитие театра, постановки, декорации, а также повышение заработной платы сотрудников.

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Курентзис оказался в Перми популярнее Земфиры и Radiohead

Между тем, в ряде СМИ развернулась критика в адрес Теодора Курентзиса. Так, в издании Regnum появилась статья, в которой театр укоряют в уменьшении репертуара, а самого Курентзиса в том, что его практически не застать в Перми. «Известный дирижер до конца года выступит в Перми лишь дважды, а пермяки смогут прочитать о данном событии лишь восторженные отзывы, так как лично познакомиться с творчеством маэстро у них практически нет возможности», — говорится в статье.

Художественный руководитель пермского оперного Теодор Курентзис является одним из наиболее известных и популярных дирижеров современности. Весной 2017 года Курентзис подписал контракт со знаменитым германским SWR Orchestra — он станет его главным дирижером в новом сезоне. В этом году он также открыл мировой музыкальный форум в Зальцбурге. В сопровождении оркестра и хора MusicAeterna он исполнил «Реквием» Моцарта и оперу «Милосердие Тита» и произвел настоящий фурор. Австрийские СМИ назвали его яркой вспышкой и исключительным явлением.

Анна Белкина
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