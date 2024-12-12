Пермские школьники повысили цифровую грамотность на Всероссийской олимпиаде

Площадкой Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасный интернет» стала школа «Сфера» в деревне Кондратово Пермского края. Семиклассники, которые углубленно изучают программирование и кибербезопасность, проверили свою цифровую грамотность и сформировали навыки безопасного поведения в интернете, сообщает пресс-служба правительства Прикамья.
«Игровой формат заданий знакомит участников с безопасными и этичными способами поведения в интернете. Испытания развивают навыки работы с информацией, логическое мышление и память. Например, школьники учатся создавать надежные пароли и безопасно пользоваться социальными сетями. Участники также узнают, как совершать онлайн-покупки, защищая свои личные данные», — говорится на сайте губернатора и правительства Пермского края.
Вообще в олимпиаде уже приняли участие более 20 тысяч школьников Прикамья. Выполнить задания можно всем желающим на образовательной платформе Учи.ру до 23 декабря. Олимпиада адаптирована под разные возрастные группы. Все участники получат сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результата.
Олимпиада проходит при поддержке «Цифровой России» и члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина. «В партийном проекте мы уделяем цифровой грамотности граждан особое внимание. Уже запущен и успешно развивается отдельный подпроект, в рамках которого ведется масштабная работа по развитию навыков цифровой грамотности у разных категорий населения. Например, работа с учащимися школ и вузов ведется по линии кибербезопасности и противодействия кибербуллингу, а со старшим поколением — по основам цифровой безопасности и способам борьбы с мошенниками», — рассказал депутат.
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