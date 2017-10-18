Тюменская фура насмерть сбила двух женщин на пешеходном переходе в Серове

20:34 18 октября 2017 0

Водитель объяснил, что не заметил людей, хотя дорогу освещали фонари Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Около семи вечера 18 октября в Серове Свердловской области водитель МАЗа насмерть сбил двух женщин 1993 и 1972 годов рождения.

Трагедия произошла возле дома № 5 по улице Октябрьской Революции. Женщины переходили дорогу по пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства, сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

За рулем МАЗа с тюменскими госномерами находился 54-летний мужчина. Он ехал из Ишима и в разговоре с правоохранителями сообщил, что не заметил пешеходов. Отмечается, что на момент аварии уличное освещение уже было включено. Сейчас на месте инцидента работает полиция.

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает водителям транспортных средств, что при подъезде к пешеходным переходам необходимо заранее снижать скорость и останавливаться, чтобы уступить дорогу пешеходам. Во избежание подобных трагедий пешеходам настоятельно рекомендуется сначала убедиться в безопасности перехода и только переходить проезжую часть.