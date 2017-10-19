Менеджер предложил сверить показания счетчиков
В городе Чайковском Пермского края завершился суд на хитрым сотрудником управляющей компании, применившем инновационный метод борьбы со своеволием жильцов.
Как установил суд, сотрудник УК занимался самоуправством. Когда собственники дома провели собрание и приняли решение об отказе от услуг управляющей компании — менеджер заманил их в подвал под предлогом сверить показания счетчиков и запер там, пообещав открыть, когда передумают. Самоуправство было остановлено одним из соседей, услышавшим крики и прибежавшим на помощь.
Как сообщает пресс-служба СК РФ по Пермскому краю, решением суда менеджер УК приговорен к одному году исправительных работ с удержанием 10% заработка в пользу государства.