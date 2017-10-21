В Екатеринбурге дни матчей ЧМ-2018 сделают выходными

09:04 21 октября 2017 0

«Чемпионат — это возможность открыть миру свой город» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В администрации Екатеринбурга поддержали идею главы Калининграда о предоставлении жителям города выходных в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Мнением по этому поводу заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин поделился на своей странице в Facebook.

«Интересным считаю идею калининградских коллег обратиться к работодателям с предложением предоставить выходной день своим сотрудникам в день матча», — сообщил он. Тушин напомнил, что в Екатеринбурге пройдет четыре матча предварительного турнира — один в пятницу вечером, один в воскресенье.

Первым с данной инициативой выступил мэр Калининграда Александр Ярощук. Он посоветовал дать калининградцам выходные, чтобы они могли уехать из города. Также он попросил жителей не бить иностранцев. «Город будет переполнен. Движение очень сильно будет затруднено, просто практически запрещено, кроме челноков, которые будут возить болельщиков. Логистика уже вся отработана», — приводит Regnum его слова.

Тушин посчитал, что журналисты неверно интерпретировали слова главы Калининграда и отметил, что чемпионат — «это возможность открыть миру свой город. Равно как и открыть мир для горожан. Чемпионат — это праздник, это общение, это знакомства и новые коммуникации».