{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Полконская тоже собирается в президенты. Свердловский минздрав реформируют после «Аритмии». Ельцин Центр отказал Собчак
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,51
Динамика за 2 недели
Евро 67,89
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 октября 2017
20 октября 2017
Главные новости Свердловской области
09:04  21 октября 2017 0

В Екатеринбурге дни матчей ЧМ-2018 сделают выходными

Символы Чемпионата мира по футболу 2018. Екатеринбург, футбольный мяч, атрибутика, russia2018, чм2018, сувенирка чм-2018, чемпионат мира по футболу
«Чемпионат — это возможность открыть миру свой город»Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
все новости сюжета

В администрации Екатеринбурга поддержали идею главы Калининграда о предоставлении жителям города выходных в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Мнением по этому поводу заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин поделился на своей странице в Facebook.

«Интересным считаю идею калининградских коллег обратиться к работодателям с предложением предоставить выходной день своим сотрудникам в день матча», — сообщил он. Тушин напомнил, что в Екатеринбурге пройдет четыре матча предварительного турнира — один в пятницу вечером, один в воскресенье.

Первым с данной инициативой выступил мэр Калининграда Александр Ярощук. Он посоветовал дать калининградцам выходные, чтобы они могли уехать из города. Также он попросил жителей не бить иностранцев. «Город будет переполнен. Движение очень сильно будет затруднено, просто практически запрещено, кроме челноков, которые будут возить болельщиков. Логистика уже вся отработана», — приводит Regnum его слова.

Тушин посчитал, что журналисты неверно интерпретировали слова главы Калининграда и отметил, что чемпионат — «это возможность открыть миру свой город. Равно как и открыть мир для горожан. Чемпионат — это праздник, это общение, это знакомства и новые коммуникации».

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров