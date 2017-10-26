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26 октября 2017
09:08  26 октября 2017 0

Полиция задержала второго стрелка, который расстрелял патруль в Ессентуках

Практическая стрельба из пистолета. Екатеринбург, пистолет, стрельба, боевое оружие
Один из нападавших убит на местеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ессентуках по «горячим следам» задержан подозреваемый в нападении на полицейский патруль. Инцидент произошел в среду вечером, когда стражи порядка остановили для проверки документов двух человек.

Во время досмотра мужчины внезапно открыли огонь по полицейским, ответным огнем удалось ликвидировать одного из нападавших, второй преступник пустился в бега, пишет РБК. После того, как ориентировки мужчины передали всем нарядам полиции и оперативным службам, подозреваемого удалось задержать.

Отметим, что в результате нападения ранения получили два сотрудника полиции, также пострадал мужчина, проезжавший мимо на личном автомобиле. Возбуждено два уголовных дела.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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