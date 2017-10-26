Один из нападавших убит на месте
В Ессентуках по «горячим следам» задержан подозреваемый в нападении на полицейский патруль. Инцидент произошел в среду вечером, когда стражи порядка остановили для проверки документов двух человек.
Во время досмотра мужчины внезапно открыли огонь по полицейским, ответным огнем удалось ликвидировать одного из нападавших, второй преступник пустился в бега, пишет РБК. После того, как ориентировки мужчины передали всем нарядам полиции и оперативным службам, подозреваемого удалось задержать.
Отметим, что в результате нападения ранения получили два сотрудника полиции, также пострадал мужчина, проезжавший мимо на личном автомобиле. Возбуждено два уголовных дела.