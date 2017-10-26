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26 октября 2017
19:33  26 октября 2017 0

Дарья Жукова променяла день рождения Абрамовича на тусовку с голливудскими звёздами. ФОТО

Жукова Дарья, абрамович роман, жукова дарья
Абрамович справлял 51-й день рождения без бывшей женыФото: Личная страница Жуковой Дарьи в instagram

Бывшая жена миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова проигнорировала день рождения экс-супруга и провела время на «свадьбе века» в компании Боно, Мадонны, Деми Мур, Эштона Катчера и других звезд.

Молодожёнами стали Гай Озери, американский продюсер группы U2 и Мадонны, и бразильская модель Мишель Алвес, сообщает сайт kp.ru. Бракосочетание прошло на родине невесты — в Рио-де-Жанейро, прямо у подножия знаменитой статуи Иисуса Христа. На свадьбу было потрачено более 250 миллионов долларов.

24 октября Абрамовичу исполнился 51 год. Он прожил с Жуковой 10 лет. В браке появилось двое детей. В совместном сообщении бывшие супруги заявили, что продолжат общаться и выполнять родительские обязанности.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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