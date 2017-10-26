19:33 26 октября 2017 0

Абрамович справлял 51-й день рождения без бывшей жены Фото: Личная страница Жуковой Дарьи в instagram

Бывшая жена миллиардера Романа Абрамовича Дарья Жукова проигнорировала день рождения экс-супруга и провела время на «свадьбе века» в компании Боно, Мадонны, Деми Мур, Эштона Катчера и других звезд.

Молодожёнами стали Гай Озери, американский продюсер группы U2 и Мадонны, и бразильская модель Мишель Алвес, сообщает сайт kp.ru. Бракосочетание прошло на родине невесты — в Рио-де-Жанейро, прямо у подножия знаменитой статуи Иисуса Христа. На свадьбу было потрачено более 250 миллионов долларов.

24 октября Абрамовичу исполнился 51 год. Он прожил с Жуковой 10 лет. В браке появилось двое детей. В совместном сообщении бывшие супруги заявили, что продолжат общаться и выполнять родительские обязанности.