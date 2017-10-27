Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал предложение телеведущей Ксении Собчак убрать тело Владимира Ленина с Красной площади. По его словам, такой поступок является варварским.
«Трагично для страны, когда появляются Ксении и им подобные, которые не уважают волю великой страны», — цитирует Зюганова RT. Лидер КПРФ отметил, что Собчак — далеко не первый человек, выступивший с подобным предложением. По его словам, такие люди не уважают своих предков.
«К несчастью, появляются малограмотные люди, которые вносят предложение в канун великого праздника. Кроме безобразия и хамства я в этом ничего не вижу», — добавил Зюганов. «Что касается Ксении Собчак, которая открыто сказала, что Россия — „страна генетического отребья“, то вот она и начинает с предложений о варварстве на Красной площади. Но кто туда полезет с грязными руками и в нетрезвом виде, мы их оттуда погоним», — резюмировал он.
Как писало «URA.RU» ранее, 27 октября Ксения Собчак, сообщившая о намерении баллотироваться на пост президента России в 2018 году, предложила «убрать труп Ленина с Красной площади».