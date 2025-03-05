Петербурженку, подозреваемую в насилии над ребенком, поместили в психушку

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Меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемой не избрали
Меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемой не избрали Фото:

В Санкт-Петербурге задержана женщина, подозреваемая в произведении порнографических материалов с участием пятилетнего ребенка. Злоумышленницу отправили в психиатрическую больницу. Об этом стало известно «78».

«Подозреваемую задержали накануне. Она надругалась над малолетним в квартире на улице Пограничника Гарькавого в 2023 году», — пишет telegram-канал «78». 

Следственные органы возбудили уголовное дело по двум статьям: насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и изготовление порнографических материалов с участием малолетнего. Меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемой не избрали. Вместо этого женщину направили на обследование и лечение в психиатрическую больницу имени Кащенко.

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В Санкт-Петербурге задержана женщина, подозреваемая в произведении порнографических материалов с участием пятилетнего ребенка. Злоумышленницу отправили в психиатрическую больницу. Об этом стало известно «78». «Подозреваемую задержали накануне. Она надругалась над малолетним в квартире на улице Пограничника Гарькавого в 2023 году», — пишет telegram-канал «78».  Следственные органы возбудили уголовное дело по двум статьям: насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и изготовление порнографических материалов с участием малолетнего. Меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемой не избрали. Вместо этого женщину направили на обследование и лечение в психиатрическую больницу имени Кащенко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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