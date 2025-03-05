Петербурженку, подозреваемую в насилии над ребенком, поместили в психушку

В Санкт-Петербурге задержана женщина, подозреваемая в произведении порнографических материалов с участием пятилетнего ребенка. Злоумышленницу отправили в психиатрическую больницу. Об этом стало известно «78».
«Подозреваемую задержали накануне. Она надругалась над малолетним в квартире на улице Пограничника Гарькавого в 2023 году», — пишет telegram-канал «78».
Следственные органы возбудили уголовное дело по двум статьям: насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего и изготовление порнографических материалов с участием малолетнего. Меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемой не избрали. Вместо этого женщину направили на обследование и лечение в психиатрическую больницу имени Кащенко.
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