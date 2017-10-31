Соратник Басаргина уступил свое место команде нового губернатора

В Избирательной комиссии Прикамья освободилось одно место — добровольно ушел политтехнолог Алексей Чусовитин. Сам он пояснил «URA.RU», что не видит себя в политическом проекте нового губернатора.
Это решение он принял на прошлой неделе. Поскольку Чусовитин в январе вошел в комиссию в качестве представителя губернатора Виктора Басаргина, то теперь вакантное место достанется кому-то из соратников нового главы региона Максима Решетникова. «Все логично — я заходил под один политический проект, а сейчас реализуется другой. Новый губернатор имеет полное право ввести в крайизбирком свое доверенное лицо», — отметил Чусовитин в беседе с корреспондентом «URA.RU».
Алексей Чусовитин вошел в крайизбирком в январе в статусе замглавы администрации губернатора по предложению краевого совета ветеранов. Это стало причиной конфликта — в августе экс-председатель совета Владислав Леханов направил заявление в прокуратуру с просьбой проверить, каким образом чиновник получил место в комиссии. Леханов отметил, что на момент подготовки документов находился в отпуске, поэтому предположил фальсификацию его подписи.
Источник, близкий к властям региона, отмечает, что вряд ли жалоба Леханова спровоцировала уход Чусовитина из крайизбиркома: «Еще весной Чусовитин хотел уйти, но его попросили остаться, чтобы не создавать суету перед губернаторскими выборами. Кроме того, проверка по поводу якобы фальсификации пока ничем не закончилась».
Основным претендентом на освободившееся место в крайизбиркоме является новый директор территориального департамента администрации губернатора Дмитрий Пучко.