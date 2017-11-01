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01 ноября 2017
31 октября 2017
11:11  01 ноября 2017 2

Киев предложил ООН «очень жесткую» резолюцию по Крыму

Митинг в честь присоединения Крыма к России. Магнитогорск
Украина требует допустить международные организации на «оккупированный» полуостровФото: Илья Московец © URA.RU
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Крым вернулся в состав России
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Украина подала в ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму, который глава МИД страны Павел Климкин назвал «жестким». Резолюция требует, чтобы Москва разрешила деятельность запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа». Киев также считает необходимым, чтобы в Крыму проводилось обучение на украинском и крымско-татарском языках.

Кроме того, Украина требует допустить международные организации на «оккупированный» полуостров, передает RT. Первое голосование по резолюции пройдет в середине ноября, пишет «Русская планета».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал представить в ООН «очень сильный и жесткий» проект резолюции по Крыму, напоминает «Утро.ру».

Олег Теплоухов
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