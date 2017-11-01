Киев предложил ООН «очень жесткую» резолюцию по Крыму

11:11 01 ноября 2017 2

Украина требует допустить международные организации на «оккупированный» полуостров Фото: Илья Московец © URA.RU

Украина подала в ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму, который глава МИД страны Павел Климкин назвал «жестким». Резолюция требует, чтобы Москва разрешила деятельность запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа». Киев также считает необходимым, чтобы в Крыму проводилось обучение на украинском и крымско-татарском языках.

Кроме того, Украина требует допустить международные организации на «оккупированный» полуостров, передает RT. Первое голосование по резолюции пройдет в середине ноября, пишет «Русская планета».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал представить в ООН «очень сильный и жесткий» проект резолюции по Крыму, напоминает «Утро.ру».