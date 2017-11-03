{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Крашенинников: как Ельцин пытался запретить КПРФ перед сдачей власти
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 ноября 2017
02 ноября 2017
Главные новости Москвы
10:54  03 ноября 2017 0

ИГ взяло ответственность за теракт на улице Нью-Йорка

США, комета,метеор,сирия, нью йорк, сша, статуя свободы
Террористы добрались до американского мегаполисаФото: depositphotos.com © URA.RU

Запрещенная в России террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за совершенный в Нью-Йорке теракт.

Именно после просмотра пропагандистских роликов группировки уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов принял решение совершить преступление, сообщает агентство Nation News.

29-летнего мужчину обвиняют в терроризме, из-за этого его могут казнить или пожизненно отправить в тюрьму, пишет RT.

Напомним, что теракт совершен 31 октября на Манхеттене. Погибли восемь человек, еще 12 получили ранения.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров