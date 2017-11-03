ИГ взяло ответственность за теракт на улице Нью-Йорка

Террористы добрались до американского мегаполиса
Запрещенная в России террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность за совершенный в Нью-Йорке теракт.
Именно после просмотра пропагандистских роликов группировки уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов принял решение совершить преступление, сообщает агентство Nation News.
29-летнего мужчину обвиняют в терроризме, из-за этого его могут казнить или пожизненно отправить в тюрьму, пишет RT.
Напомним, что теракт совершен 31 октября на Манхеттене. Погибли восемь человек, еще 12 получили ранения.