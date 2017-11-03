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03 ноября 2017
02 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
12:23  03 ноября 2017 0

На Урале помощник депутата грозит натравить коллекторов на горожан. СКРИН

Прокуратура начала проверку по заявлению Максима АгаповаФото: Максим Агапов, ВК

В Свердловской области оскандалился 42-летний житель Новоуральска Максим Агапов, являющийся помощником депутата местной Думы Ирены Ислентьевой. Депутат возглавляет УЖК «Новоуральская», а Агапов ей помогает и в этом. В Сети появилась переписка Агапова с местными жителями. На что-то обидевшись, помощник депутата начал угрожать.

«Кирилл, я придумал, что я с тобой сделаю. Я твои оплаты за квартиру аннулирую за последние полгода, а потом дело коллекторам уйдет. Это при условии, что у тебя реального долга нет. А если есть — то сразу уйдет. Завтра займусь», — пишет помощник депутата Максим Агапов в Сети.

В городской Сети началось возмущенное обсуждение. Горожане стали писать: «Он не сможет ничего аннулировать, у тебя ведь чеки на руках или платежки с предприятия. Кичится». На что помощник депутата продолжает ерничать: «Если и есть (платежки) — коллекторы наедут, а там доказывай, что не верблюд. Бгг». Частично общение помощника депутата с людьми происходит в матерной форме.

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Фото: «#NVK | Подслушано в Новоуральске», «ВК»

После появления этого диалога произошли два события. Во-первых, пользователи Сети начали изводить оскорбительными репликами на страницах в группе помощника депутата Агапова, а заодно и его начальницу, депутата Ислентьеву. Агапов пока держится, а Ислентьева, после того как на нее обрушился шквал оскорблений, удалила свою страницу.

Во-вторых, выходкой Агапова уже заинтересовалась прокуратура.

«Новоуральская прокуратура уже начала проверку по поводу угрожающего заявления в Сети помощника депутата. Предстоит выяснить, действительно ли он что-то предпринял, угрожая коллекторами, может ли он как-то повлиять на целостность платежной документации. Прокуратура будет защищать интересы граждан», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Редакция «URA.RU» пыталась связаться и с Максимом Агаповым, и с депутатом Иреной Ислентьевой, но, к сожалению, неудачно.

Александр Лукманов
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