В Свердловской области оскандалился 42-летний житель Новоуральска Максим Агапов, являющийся помощником депутата местной Думы Ирены Ислентьевой. Депутат возглавляет УЖК «Новоуральская», а Агапов ей помогает и в этом. В Сети появилась переписка Агапова с местными жителями. На что-то обидевшись, помощник депутата начал угрожать.
«Кирилл, я придумал, что я с тобой сделаю. Я твои оплаты за квартиру аннулирую за последние полгода, а потом дело коллекторам уйдет. Это при условии, что у тебя реального долга нет. А если есть — то сразу уйдет. Завтра займусь», — пишет помощник депутата Максим Агапов в Сети.
В городской Сети началось возмущенное обсуждение. Горожане стали писать: «Он не сможет ничего аннулировать, у тебя ведь чеки на руках или платежки с предприятия. Кичится». На что помощник депутата продолжает ерничать: «Если и есть (платежки) — коллекторы наедут, а там доказывай, что не верблюд. Бгг». Частично общение помощника депутата с людьми происходит в матерной форме.
После появления этого диалога произошли два события. Во-первых, пользователи Сети начали изводить оскорбительными репликами на страницах в группе помощника депутата Агапова, а заодно и его начальницу, депутата Ислентьеву. Агапов пока держится, а Ислентьева, после того как на нее обрушился шквал оскорблений, удалила свою страницу.
Во-вторых, выходкой Агапова уже заинтересовалась прокуратура.
«Новоуральская прокуратура уже начала проверку по поводу угрожающего заявления в Сети помощника депутата. Предстоит выяснить, действительно ли он что-то предпринял, угрожая коллекторами, может ли он как-то повлиять на целостность платежной документации. Прокуратура будет защищать интересы граждан», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.
Редакция «URA.RU» пыталась связаться и с Максимом Агаповым, и с депутатом Иреной Ислентьевой, но, к сожалению, неудачно.