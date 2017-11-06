Психопат с ножом из поселка Кедровка попал на видео

Мужчина разбил стекло ножом
Психопат с ножом, убивший в поселке Кедровка Свердловской области двух женщин, попал на камеру видеорегистратора автомобиля, проезжавшего по населенному пункту.
На кадрах, опубликованных порталом Е1, видно, как мужчина в неадекватном состоянии добивает одну из жертв, а потом идет по обочине дороги и кидается на лобовое стекло, разбивая его, когда машина едет на скорости.
Ранее «URA.RU» писало о том, что жители поселка пытались самостоятельно скрутить вооруженного мужчину, расправившегося с женщинами, но сделать это смогли только полицейские.
После совершения преступлений мужчина скончался от приступа эпилепсии. У одной из жертв 45-летний психопат отрезал грудь, вырезал живот и снял скальп.
Издалека инцидент напоминал обычную драку