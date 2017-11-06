{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Похороны Ленина лоббирует Собянин. Собчак думает бросить кампанию. Ямальцы попросят Путина вновь стать президентом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,08
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 ноября 2017
05 ноября 2017
04 ноября 2017
03 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
20:47  06 ноября 2017 0

Психопат с ножом из поселка Кедровка попал на видео

Мужчина разбил стекло ножомФото: скрин с видео Е1

Психопат с ножом, убивший в поселке Кедровка Свердловской области двух женщин, попал на камеру видеорегистратора автомобиля, проезжавшего по населенному пункту.

На кадрах, опубликованных порталом Е1, видно, как мужчина в неадекватном состоянии добивает одну из жертв, а потом идет по обочине дороги и кидается на лобовое стекло, разбивая его, когда машина едет на скорости.

Ранее «URA.RU» писало о том, что жители поселка пытались самостоятельно скрутить вооруженного мужчину, расправившегося с женщинами, но сделать это смогли только полицейские.

После совершения преступлений мужчина скончался от приступа эпилепсии. У одной из жертв 45-летний психопат отрезал грудь, вырезал живот и снял скальп.

Издалека инцидент напоминал обычную драку
Фото: скрин с видео Е1

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров