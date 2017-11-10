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10 ноября 2017
09 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
14:28  10 ноября 2017 0

В свердловском городе устранили серьезную проблему с электроснабжением

Клипарт, электрик, электричество, электросети
Работы обошлись в два миллиона рублейФото: depositphotos.com

Жителям двух улиц в Сухом Логу, которые постоянно жаловались на проблемы со светом, восстановили стабильное электроснабжение. Чтобы устранить проблему, энергетикам пришлось обращаться за помощью в соседние города.

На улицах Лесной и Гоголя в Сухом Логу происходили регулярные отключения электроснабжения. В итоге без света оставалось порядка 300 жителей. Обе улицы находятся на окраине города, где за сетями раньше следил деревообрабатывающий комбинат. После того, как он закрылся, эксплуатацией проводов и опор ЛЭП никто не занимался.

«По договору подряда с администрацией мы привели объекты в порядок: заменили изношенные участки сети, поставили новую трансформаторную подстанцию мощностью 400 кВА. Чтоб успеть в срок, нам даже пришлось просить помощи у коллег из Богдановича и Камышлова», — рассказал начальник Сухоложского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Валерий Коковин.

Жителей близлежащих домов уже переподключили к новой станции.

Александр Пономарев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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