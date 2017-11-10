В свердловском городе устранили серьезную проблему с электроснабжением

14:28 10 ноября 2017 0

Работы обошлись в два миллиона рублей Фото: depositphotos.com

Жителям двух улиц в Сухом Логу, которые постоянно жаловались на проблемы со светом, восстановили стабильное электроснабжение. Чтобы устранить проблему, энергетикам пришлось обращаться за помощью в соседние города.

На улицах Лесной и Гоголя в Сухом Логу происходили регулярные отключения электроснабжения. В итоге без света оставалось порядка 300 жителей. Обе улицы находятся на окраине города, где за сетями раньше следил деревообрабатывающий комбинат. После того, как он закрылся, эксплуатацией проводов и опор ЛЭП никто не занимался.

«По договору подряда с администрацией мы привели объекты в порядок: заменили изношенные участки сети, поставили новую трансформаторную подстанцию мощностью 400 кВА. Чтоб успеть в срок, нам даже пришлось просить помощи у коллег из Богдановича и Камышлова», — рассказал начальник Сухоложского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Валерий Коковин.

Жителей близлежащих домов уже переподключили к новой станции.