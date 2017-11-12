Пранкеры атаковали BBC женскими стонами. ВИДЕО

Хулиганы попытались помешать съемочной группе, работавшей в центре Лондона
Хулиганы попытались сорвать прямой эфир передачи BBC Breakfast. Для этого во время записи выступления журналистки они включили звуки оргии.
Политический корреспондент Эмма Варди, стоя на улице, рассказывала в эфире о Brexit. Проезжавшие мимо пранкеры решили вмешаться и включили на полную громкость запись неприличных звуков, сообщает РИА «Новости».
Несмотря на помехи, журналист спокойно закончила свою работу. Запись инцидента хулиганы сами выложили в Сеть. Позже BBC заявило, что ответственность за происшествие взяла на себя группа пранкеров.