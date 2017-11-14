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15 ноября 2017
14 ноября 2017
Главные новости Москвы
22:54  14 ноября 2017 2

В Петербурге возбуждено уголовное дело из-за травли дворовой собаки

Бездомная семья. Курган, дворняга, собака
Неизвестный натравливал своего пса на дворнягуФото: Игорь Меркулов

После публикации в Сети кадров травли дворовой собаки Управление МВД по Курортному району Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей установлено, что на нескольких новостных сайтах широко обсуждались видеозаписи с камер наблюдения в ночь с 11 на 12 ноября в Зеленогорске, где видно, как неизвестный мужчина натравил собаку „бойцовской“ породы на другую собаку», — рассказали в прокуратуре города РАПСИ.

По итогам проверки местного отделения полиции было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Прокуратура района признала постановление о возбуждении уголовного дела законным и обоснованным.

Ранее в Перми мужчина задушил собственную таксу, после чего выкинул ее в окно, сообщили очевидцы в соцсетях. Полиция проводит проверку по этому факту, после публикации «URA.RU» ситуацией заинтересовались на «Первом канале».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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