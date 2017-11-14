22:54 14 ноября 2017 2

Неизвестный натравливал своего пса на дворнягу Фото: Игорь Меркулов

После публикации в Сети кадров травли дворовой собаки Управление МВД по Курортному району Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей установлено, что на нескольких новостных сайтах широко обсуждались видеозаписи с камер наблюдения в ночь с 11 на 12 ноября в Зеленогорске, где видно, как неизвестный мужчина натравил собаку „бойцовской“ породы на другую собаку», — рассказали в прокуратуре города РАПСИ.

По итогам проверки местного отделения полиции было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Прокуратура района признала постановление о возбуждении уголовного дела законным и обоснованным.

Ранее в Перми мужчина задушил собственную таксу, после чего выкинул ее в окно, сообщили очевидцы в соцсетях. Полиция проводит проверку по этому факту, после публикации «URA.RU» ситуацией заинтересовались на «Первом канале».