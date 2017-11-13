Пермяк задушил собственную таксу и выкинул в окно. ФОТО

15:09 13 ноября 2017 6

Снимок опубликовали в пермских соцсетях, силовики проводят проверку Фото: «Подслушано Пермь»

Мужчина в Перми задушил свою собаку, после чего выкинул ее в окно, сообщили очевидцы в соцсетях. Полиция проводит проверку по данному факту.

Инцидент произошел в субботу, 11 ноября, около 23:00. В микрорайоне Гайва мужчина задушил собственную таксу, а тело животного выбросил с балкона. «Это каким уродом по жизни надо быть чтоб так расплавиться с беззащитным животным. Помимо этого, пока я там находился, он скандалил со своей женой… Если его сейчас не накажут, то он и жену может убить», — написал в группе «Подслушано Пермь» один из местных жителей. Очевидец добавил, что обратился в полицию. В пресс-службе краевого ГУ МВД подтвердили факт обращения. Сейчас правоохранители проводят поверку.

Как писало «URA.RU» ранее, 9 ноября в Госдуму были внесли законопроект, предлагающий существенно ужесточить наказание за издевательство над животными. Если они будут приняты, живодерам может грозить наказание до пяти лет лишения свободы. Поправки поддерживают пермские зоозащитники. Они принимают участие во флешмобе «Нет закона — нет голоса на выборах», который проходит в соцсетях.