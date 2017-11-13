{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Зюганова может заменить его внук. Губернаторов лишат мигалок. В ОНФ - самая масштабная в истории чистка.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,18
Динамика за 2 недели
Евро 68,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
13 ноября 2017
12 ноября 2017
11 ноября 2017
10 ноября 2017
Главные новости Пермского края
15:09  13 ноября 2017 6

Пермяк задушил собственную таксу и выкинул в окно. ФОТО

Снимок опубликовали в пермских соцсетях, силовики проводят проверкуФото: «Подслушано Пермь»

Мужчина в Перми задушил свою собаку, после чего выкинул ее в окно, сообщили очевидцы в соцсетях. Полиция проводит проверку по данному факту.

Инцидент произошел в субботу, 11 ноября, около 23:00. В микрорайоне Гайва мужчина задушил собственную таксу, а тело животного выбросил с балкона. «Это каким уродом по жизни надо быть чтоб так расплавиться с беззащитным животным. Помимо этого, пока я там находился, он скандалил со своей женой… Если его сейчас не накажут, то он и жену может убить», — написал в группе «Подслушано Пермь» один из местных жителей. Очевидец добавил, что обратился в полицию. В пресс-службе краевого ГУ МВД подтвердили факт обращения. Сейчас правоохранители проводят поверку.

Как писало «URA.RU» ранее, 9 ноября в Госдуму были внесли законопроект, предлагающий существенно ужесточить наказание за издевательство над животными. Если они будут приняты, живодерам может грозить наказание до пяти лет лишения свободы. Поправки поддерживают пермские зоозащитники. Они принимают участие во флешмобе «Нет закона — нет голоса на выборах», который проходит в соцсетях.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров