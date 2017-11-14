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Главные новости Пермского края
19:27  14 ноября 2017 0

«Первый канал» заинтересовался жестоко убитой в Перми таксой после материала «URA.RU»

Первомайская демонстрация на проспекте Ленина. Сургут, букет, демонстрация, 1мая, с днем весны, собака с цветами
Жестокое убийство собаки всколыхнуло Пермь и заинтересовало федеральное ТВФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Журналисты центральных телеканалов заинтересовались пермской таксой, которую в ходе семейного скандала задушил и выбросил в окно хозяин. С корреспондентом «URA.RU» связались представители «Первого канала».

Сотрудники центрального ТВ разыскали хозяев собаки и пообщались с ними. Также они планируют побеседовать с пермскими зоозащитниками. Сейчас в ситуации с жестоким убийством таксы разбирается пермская полиция. Проводится проверка, которая может привести к возбуждению дела о жестоком обращении с животными.

Напомним, в субботу, 11 ноября, около 23:00 на окраине Перми мужчина во время скандала с женой задушил таксу и выбросил ее трупик в окно. Происшествие шокировало очевидцев. Один из них тут же вызвал полицию, аргументируя это тем, что в следующий раз живодер может задушить уже собственную супругу.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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