Журналисты центральных телеканалов заинтересовались пермской таксой, которую в ходе семейного скандала задушил и выбросил в окно хозяин. С корреспондентом «URA.RU» связались представители «Первого канала».
Сотрудники центрального ТВ разыскали хозяев собаки и пообщались с ними. Также они планируют побеседовать с пермскими зоозащитниками. Сейчас в ситуации с жестоким убийством таксы разбирается пермская полиция. Проводится проверка, которая может привести к возбуждению дела о жестоком обращении с животными.
Напомним, в субботу, 11 ноября, около 23:00 на окраине Перми мужчина во время скандала с женой задушил таксу и выбросил ее трупик в окно. Происшествие шокировало очевидцев. Один из них тут же вызвал полицию, аргументируя это тем, что в следующий раз живодер может задушить уже собственную супругу.