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15 ноября 2017
14 ноября 2017
15:29  15 ноября 2017 0

ОНФ доложит Путину о федеральной программе благоустройстве на Среднем Урале. Выводы неутешительны

Поездка ВРИО Губернатора в Камышлов. Екатеринбург, онф
Фронтовики недосчитались благоустроенных дворовФото: Василий Гришин © URA.RU

Свердловское отделение Общероссийского народного фронта совместно с представителями правительства подвели итог реализации в регионе федеральной программы по благоустройству дворов. Доклад планируется представить президенту в рамках подготовки к Форуму Действия, намеченному на конец года — и выводы его неутешительные.

По данным ОНФ, из 99 запланированных дворов благоустройство завершено лишь в 28, из 38 общественных территорий — в девяти. В остальных в ряде случаев до сих пор не завершены даже конкурсные работы, по итогам которых определяется, что именно и где будет делаться. Среди отстающих — 30 муниципалитетов, из которых «особо отличились» Карпинск, Богданович, Невьянский, Полевской. Не все в порядке в Екатеринбург. Успешно программа на 2017 год завершена лишь в Первоуральске, Каменске-Уральском и Асбесте.

«В ходе контроля над реализацией приоритетного проекта, предполагающего новый формат благоустройства, сложилось впечатление, что специалистам, осуществляющим благоустройство, не хватает компетенций в сфере ландшафтной архитектуры, зонирования и проектного управления», — прокомментировала ситуацию координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Свердловской области Юлия Овчинникова.

Как пояснили «URA.RU» в пресс-службе реготделения ОНФ, итоги подводились в рамках подготовки к Форуму Действия, на котором в конце года активисты будут общаться с президентом. Сам доклад также будет представлен главе государства в рамках подготовки к мероприятию. Выводы, а так же сравнительный анализ ситуации, будет делать позже — сейчас во Фронте по всем регионам РФ проводят сбор данных по исполнению программы благоустройства дворов и процесс еще не окончен.

Игорь Чукреев
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