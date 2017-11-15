17:28 15 ноября 2017 0

Площадь нового здания суда составит 8 тыс. квадратных метров Фото: depositphotos.com © URA.RU

Пермский краевой суд через сайт госзакупок объявил конкурс на строительство нового здания за 475 миллионов рублей. Следуя документам аукциона, одно из ключевых требований к будущему подрядчику — рабочие, которые займутся возведением объекта, должны быть без судимости.

10-этажное здание расположится на Луначарского, 4, пишет «Медиазавод». Площадь объекта составит 8 тыс. квадратных метров, в нем будут предусмотрены надземный переход, библиотека, залы. Срок окончания работ — декабрь 2018 года.

Победителя аукциона должны назвать 4 декабря 2017 года.