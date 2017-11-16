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16 ноября 2017
15 ноября 2017
14 ноября 2017
10:31  16 ноября 2017 0

Челябинский губернатор взял на себя ответственность за борьбу со смогом

Челябинск смог, туман, экология, смог, челябинск
Смог над Челябинском стал темой экстренного совещания у губернатораФото: Альбина Золотухина © URA.RU
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Смог накрыл Челябинск
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Предприятия должны открыться в период неблагоприятных метеоусловий (НМУ).

Экстренное совещание на тему состояния атмосферного воздуха в крупнейших городах Челябинской области состоялось в резиденции губернатора региона Бориса Дубровского вечером 15 ноябряу. Как сообщил «URA.RU» один из участников, на совещание приехали руководители региональных управлений Росприроднадзора, Роспотребнадзора, УФСБ, ГУ МВД и прокуратуры, а также директора крупнейших промышленных предприятий.

Поводом для срочного сбора стали многочисленные жалобы жителей на резкий запах и загрязненность атмосферы Челябинска с 12 ноября, когда был объявлен режим НМУ. Надзорные органы заявили, что превышений норматива выбросов не было. На совещании Борис Дубровский заявил — несмотря на то, что промышленные предприятия контролируются федеральными структурами, он берет организацию контроля на себя. Эту ответственность он перекладывать ни на кого не будет.

Губернатор потребовал от руководителей предприятий, чтобы они всегда давали беспрепятственный доступ на предприятия контролирующим структурам в период неблагоприятных метеоусловий. А не только когда со стороны будут зафиксированы превышения нормативов. По данным синоптиков, из девяти минувших месяцев с начала года 102 дня были в режиме НМУ.

По факту нарушения экологического законодательства возбуждено уже три уголовных дела, где фигурируют крупные предприятия. Силовики пообещали активизировать свои действия. На заседании обсуждали не только Челябинск, но и такие города как Магнитогорск, Карабаш, Троицк.

На экологические проблемы в регионе обратил внимание президент РФ Владимир Путин во время своего визита на Южный Урал. В социальных сетях, в том числе и на страницу «ВК» «Вредные выбросы Челябинск», запустили акцию #ЧелябинскДыши, выкладываются фото города в облаке смога.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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