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21 ноября 2017
20 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
21:44  21 ноября 2017 0

Московские ревизоры проверят свердловскую Счетную палату

Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, новоторженцева елена
Председателю Счетной палаты Елене Новоторженцевой придется отчитаться о принятых ею решенияхФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В адрес руководителей Заксобрания Свердловской области поступило письмо из Счетной палаты РФ с предложением провести совместную проверку свердловской Счетной палаты.

Как сообщил «URA.RU» источник в региональном парламенте, предложение будет удовлетворено и включено в план работы Заксобрания на 2018 год. Он подчеркнул, что ревизия носит плановый рабочий характер. В рамках аудита будет проверена обоснованность заключений, сделанных свердловской палатой по итогам последних проведенных ею аудитов. Москвичи проанализируют расчеты коллег, касающиеся поступления и использования федеральных средств, свердловские аудиторы проконтролируют правильность выводов о законности использования средств областного бюджета.

За какой именно период подписанные документы лягут на стол приезжих инспекторов не уточняется.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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