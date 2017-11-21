Московские ревизоры проверят свердловскую Счетную палату

В адрес руководителей Заксобрания Свердловской области поступило письмо из Счетной палаты РФ с предложением провести совместную проверку свердловской Счетной палаты.
Как сообщил «URA.RU» источник в региональном парламенте, предложение будет удовлетворено и включено в план работы Заксобрания на 2018 год. Он подчеркнул, что ревизия носит плановый рабочий характер. В рамках аудита будет проверена обоснованность заключений, сделанных свердловской палатой по итогам последних проведенных ею аудитов. Москвичи проанализируют расчеты коллег, касающиеся поступления и использования федеральных средств, свердловские аудиторы проконтролируют правильность выводов о законности использования средств областного бюджета.
За какой именно период подписанные документы лягут на стол приезжих инспекторов не уточняется.