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Главные новости Пермского края
11:00  22 ноября 2017 0

В Пермь едет замглавы администрации президента

Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов в Кургане, магомедов магомедсалам
Магомедсалам Магомедов обсудит в Перми национальные вопросыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Национальный» форум в Перми посетит заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов. О визите высокопоставленного гостя и цели приезда «URA.RU» сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В Перми 22—24 ноября пройдет традиционный Всероссийский форум национального единства. В нем примут участие, в том числе заместитель, руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов и Игорь Баринов, возглавляющий Федеральное агентство по делам национальностей.

Форум посетят также депутаты разных уровней, эксперты и делегации из регионов страны. Мероприятие пройдет в столице Прикамья уже в четвертый раз. В программе — обсуждение проблем межнациональных отношений и вопросов этнокультурного развития народов, оценка проектов и культурная часть для участников форума.

Стефан Савелли
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