В Пермь едет замглавы администрации президента

«Национальный» форум в Перми посетит заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов. О визите высокопоставленного гостя и цели приезда «URA.RU» сообщили в пресс-службе краевой администрации.
В Перми 22—24 ноября пройдет традиционный Всероссийский форум национального единства. В нем примут участие, в том числе заместитель, руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов и Игорь Баринов, возглавляющий Федеральное агентство по делам национальностей.
Форум посетят также депутаты разных уровней, эксперты и делегации из регионов страны. Мероприятие пройдет в столице Прикамья уже в четвертый раз. В программе — обсуждение проблем межнациональных отношений и вопросов этнокультурного развития народов, оценка проектов и культурная часть для участников форума.