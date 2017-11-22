На время ЧМ-2018 запретят охоту и продажу оружия

Во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году запретят любое передвижение с оружием не только в городах, где будут проходить матчи, но и в целом в областях, к которым относятся футбольные центры. Усиленные меры безопасности вводятся на период с 25 мая по 25 июля 2018 года.
«Указанные меры в первую очередь будут направлены на ограничение оборота оружия в Волгоградской, Свердловской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областях, Краснодарском крае, Республике Татарстан, Республике Мордовия, городах Москве и Санкт-Петербурге. Владельцам оружия категорически будет запрещено передвижение по данным субъектам Российской Федерации с оружием, вне зависимости от вида и типа оружия, а также цели передвижения (охота, транспортировка, учебные стрельбы, за исключением участия во всероссийских и международных спортивных соревнованиях по спортивной стрельбе)», — сообщила «URA.RU» Ольга Бельская, пресс-секретарь управления Росгвардии по Свердловской области.
Кроме того, на этот период будет запрещена продажа оружия: специализированным магазинам придется временно сосредоточиться лишь на удочках и других товарах для рыбалки. Также в этот период прекратится учеба и выдача документов тем, кто претендует на получение статуса частного охранника. В случае нарушения оружие будет немедленно изыматься. Охотникам советуют в дни чемпионата обходить стороной свои сейфы с ружьями.