{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,01
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 ноября 2017
21 ноября 2017
14:49  22 ноября 2017 0

На время ЧМ-2018 запретят охоту и продажу оружия

Военные охотники. Челябинск., магазин сокол, оружейный
В дни чемпионата оружейные магазины перейдут на продажу удочекФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
все новости сюжета

Во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году запретят любое передвижение с оружием не только в городах, где будут проходить матчи, но и в целом в областях, к которым относятся футбольные центры. Усиленные меры безопасности вводятся на период с 25 мая по 25 июля 2018 года.

«Указанные меры в первую очередь будут направлены на ограничение оборота оружия в Волгоградской, Свердловской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областях, Краснодарском крае, Республике Татарстан, Республике Мордовия, городах Москве и Санкт-Петербурге. Владельцам оружия категорически будет запрещено передвижение по данным субъектам Российской Федерации с оружием, вне зависимости от вида и типа оружия, а также цели передвижения (охота, транспортировка, учебные стрельбы, за исключением участия во всероссийских и международных спортивных соревнованиях по спортивной стрельбе)», — сообщила «URA.RU» Ольга Бельская, пресс-секретарь управления Росгвардии по Свердловской области.

Кроме того, на этот период будет запрещена продажа оружия: специализированным магазинам придется временно сосредоточиться лишь на удочках и других товарах для рыбалки. Также в этот период прекратится учеба и выдача документов тем, кто претендует на получение статуса частного охранника. В случае нарушения оружие будет немедленно изыматься. Охотникам советуют в дни чемпионата обходить стороной свои сейфы с ружьями.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров