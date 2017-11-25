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25 ноября 2017
24 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
23:05  25 ноября 2017 0

Екатеринбургский фигурист — призер чемпионата Европы Максим Ковтун снялся с соревнований в США

Этап кубка России по фигурному катанию. Короткая программа. Юноши, мужчины. Екатеринбург, татуировка, tatoo, ковтун максим
Максиму Ковтуну пришлось покинуть соревнования из-за травмыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Уроженец Екатеринбурга, фигурист Максим Ковтун вынужден был сняться с произвольной программы этапа Гран-при в США. Решение было принято из-за травмы ноги, которую спортсмен получил во время выполнения короткой программы на соревнованиях.

«Решение сняться сейчас было мучительным, но другого выхода не было. И так не можем выбраться из череды травм», — тренера Ковтуна Инну Гончаренко цитирует РТ.

Инна Гончаренко подчеркнула, что во время короткой программы Максим смог избежать «бабочек» (ошибок в многооборотных прыжках — прим.ред.), но при этом получил травму ноги.

В январе этого года Максим Ковтун завоевал серебро на чемпионате Европы в чешском городе Острава.

Весной прошлого года Максим получил диплом о среднем специальном педагогическом образовании по специальности «педагог физической культуры и спорта» в школе олимпийского резерва в Екатеринбурге.

21-летний Максим Ковтун выступает в мужском одиночном катании. Кроме трех золотых медалей чемпионата России, у него есть серебро командного чемпионата мира-2015, два серебра чемпионатов Европы 2015 и 2017 годов и бронза Чемпионата Европы-2016.

Нина Калинина
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