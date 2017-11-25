Уроженец Екатеринбурга, фигурист Максим Ковтун вынужден был сняться с произвольной программы этапа Гран-при в США. Решение было принято из-за травмы ноги, которую спортсмен получил во время выполнения короткой программы на соревнованиях.
«Решение сняться сейчас было мучительным, но другого выхода не было. И так не можем выбраться из череды травм», — тренера Ковтуна Инну Гончаренко цитирует РТ.
Инна Гончаренко подчеркнула, что во время короткой программы Максим смог избежать «бабочек» (ошибок в многооборотных прыжках — прим.ред.), но при этом получил травму ноги.
В январе этого года Максим Ковтун завоевал серебро на чемпионате Европы в чешском городе Острава.
Весной прошлого года Максим получил диплом о среднем специальном педагогическом образовании по специальности «педагог физической культуры и спорта» в школе олимпийского резерва в Екатеринбурге.
21-летний Максим Ковтун выступает в мужском одиночном катании. Кроме трех золотых медалей чемпионата России, у него есть серебро командного чемпионата мира-2015, два серебра чемпионатов Европы 2015 и 2017 годов и бронза Чемпионата Европы-2016.