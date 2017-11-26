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Главные новости Пермского края
02:21  26 ноября 2017 0

Пермяк получил 13 лет колонии за удар по лицу полицейского

Наручники, наручники, арест, заключение
Мужчина в момент совершения преступления был пьян и вел себя крайне агрессивноФото: Александр Мамаев © URA.RU

Житель Пермского края проведет в местах лишения свободы 13 лет и 6 месяцев за то, что ударил по лицу полицейского, находившегося при исполнении. Отбывать наказание мужчине придется в колонии строгого режима.

Такое решение Свердловский районный суд Перми, сообщили в краевой прокуратуре.

Как следует из сообщения, опубликованного пресс-службой ведомства, 27-летний пермяк признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья представителя власти.

Мужчину задержали летом этого года на автовокзале краевого центра — пьяный гражданин вел себя агрессивно, ругался матом и вообще вел себя вызывающе. Наряд полиции начал оформлять протокол об административном правонарушении, однако буян игнорировал требования стражей порядка, лез на рожон и в итоге нанес одному из полицейских удар по лицу. После этого было решено, что административным штрафом любитель подраться не отделается и материал передали в Кудымкарский следственный отдел краевого СУ СКР.

Между тем, суровость вынесенного приговора говорит о том, что нападение на полицейского скорее всего не единственная «заслуга» осужденного гражданина. Максимальное наказание, которое предусматривает часть 1 статьи 318 УК РФ — пять лет лишения свободы. К какому тяжкому преступлению было присовокуплено не опасное для жизни стража порядка насилие, не сообщается.

Евгений Александров
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