Житель Пермского края проведет в местах лишения свободы 13 лет и 6 месяцев за то, что ударил по лицу полицейского, находившегося при исполнении. Отбывать наказание мужчине придется в колонии строгого режима.
Такое решение Свердловский районный суд Перми, сообщили в краевой прокуратуре.
Как следует из сообщения, опубликованного пресс-службой ведомства, 27-летний пермяк признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья представителя власти.
Мужчину задержали летом этого года на автовокзале краевого центра — пьяный гражданин вел себя агрессивно, ругался матом и вообще вел себя вызывающе. Наряд полиции начал оформлять протокол об административном правонарушении, однако буян игнорировал требования стражей порядка, лез на рожон и в итоге нанес одному из полицейских удар по лицу. После этого было решено, что административным штрафом любитель подраться не отделается и материал передали в Кудымкарский следственный отдел краевого СУ СКР.
Между тем, суровость вынесенного приговора говорит о том, что нападение на полицейского скорее всего не единственная «заслуга» осужденного гражданина. Максимальное наказание, которое предусматривает часть 1 статьи 318 УК РФ — пять лет лишения свободы. К какому тяжкому преступлению было присовокуплено не опасное для жизни стража порядка насилие, не сообщается.