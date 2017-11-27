{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,50
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 ноября 2017
26 ноября 2017
25 ноября 2017
14:51  27 ноября 2017 1

Расходы на мэра северного уральского города вырастут на 20%. И превысят 3 млн рублей в год

Встреча с партийным активом Северного управленческого округа. Свердловская область, Серов, фото на телефон, сотовый телефон, бердникова елена
Елена Бердникова может получить от думы неплохой новогодний подарок в полмиллиона рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вокруг главы Серова Елены Бердниковой вновь разгорается скандал. Завтра, 28 ноября, депутаты гордумы на очередном заседании рассмотрят изменения в закон о бюджете на 2017 год. Одна из поправок (проект имеется в распоряжении «URA.RU») предполагает увеличение оклада мэра на полмиллиона рублей. Если народные избранники поддержат инициативу, то всю сумму Елена Бердникова получит до наступления нового года.

Изначально в бюджете Серова на 2017 год на содержание главы города закладывалось 2,7 млн рублей. Однако под конец года в думу внесено предложение увеличить расходы на Бердникову до трех миллионов 227 тысяч рублей. Эта поправка перечислена среди прочих в проекте изменений в закон о бюджете на 2017 год.

По словам источника нашего агентства в гордуме Серова, увеличение расходов лоббировала лично Елена Бердникова. «Дело в том, что после того, как бывший сити-менеджер города Александр Преин ушел с поста и занял должность главы управленческого округа, его полномочия разделили между его первым замом Вячеславом Семаковым и Бердниковой. Ей планируют оплатить эту работу», — говорит собеседник.

Связаться с Еленой Бердниковой нашему агентству не удалось, она не брала трубку. Пресс-секретарь мэра Вера Теляшова пояснила, что пока доходы и расходы представлены в качестве проекта. Поэтому комментировать что-то преждевременно. Начальник финансового управления администрации Наталья Иванова попросила прислать запрос, отказавшись отвечать на вопросы по телефону.

Источники нашего агентства в гордуме сообщают, что депутаты могут поддержать инициативу по увеличению расходов на мэра. «Не секрет, что Бердникова — ставленник градообразующего „Надеждинского металлургического завода“ (входит в структуру УГМК). А в думе порядка 22 депутатов из 25 представляют завод. Поэтому они проголосуют так, как им скажут», — пояснил собеседник.

В настоящее время скандалы для Бердниковой нежелательны. Как ранее сообщало «URA.RU», сейчас в Серове проходит конкурс по выборам главы города. Действующий мэр планирует переизбраться. У нее лишь один реальный конкурент — «варяг» Александр Малков. Еще один участник конкурса — начальник управления производственно-технического комплекса ПАО «Надеждинский металлургический завод» Владимир Чертовиков считается техническим кандидатом.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров