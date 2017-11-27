14:51 27 ноября 2017 1

Елена Бердникова может получить от думы неплохой новогодний подарок в полмиллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вокруг главы Серова Елены Бердниковой вновь разгорается скандал. Завтра, 28 ноября, депутаты гордумы на очередном заседании рассмотрят изменения в закон о бюджете на 2017 год. Одна из поправок (проект имеется в распоряжении «URA.RU») предполагает увеличение оклада мэра на полмиллиона рублей. Если народные избранники поддержат инициативу, то всю сумму Елена Бердникова получит до наступления нового года.

Изначально в бюджете Серова на 2017 год на содержание главы города закладывалось 2,7 млн рублей. Однако под конец года в думу внесено предложение увеличить расходы на Бердникову до трех миллионов 227 тысяч рублей. Эта поправка перечислена среди прочих в проекте изменений в закон о бюджете на 2017 год.

По словам источника нашего агентства в гордуме Серова, увеличение расходов лоббировала лично Елена Бердникова. «Дело в том, что после того, как бывший сити-менеджер города Александр Преин ушел с поста и занял должность главы управленческого округа, его полномочия разделили между его первым замом Вячеславом Семаковым и Бердниковой. Ей планируют оплатить эту работу», — говорит собеседник.

Связаться с Еленой Бердниковой нашему агентству не удалось, она не брала трубку. Пресс-секретарь мэра Вера Теляшова пояснила, что пока доходы и расходы представлены в качестве проекта. Поэтому комментировать что-то преждевременно. Начальник финансового управления администрации Наталья Иванова попросила прислать запрос, отказавшись отвечать на вопросы по телефону.

Источники нашего агентства в гордуме сообщают, что депутаты могут поддержать инициативу по увеличению расходов на мэра. «Не секрет, что Бердникова — ставленник градообразующего „Надеждинского металлургического завода“ (входит в структуру УГМК). А в думе порядка 22 депутатов из 25 представляют завод. Поэтому они проголосуют так, как им скажут», — пояснил собеседник.

В настоящее время скандалы для Бердниковой нежелательны. Как ранее сообщало «URA.RU», сейчас в Серове проходит конкурс по выборам главы города. Действующий мэр планирует переизбраться. У нее лишь один реальный конкурент — «варяг» Александр Малков. Еще один участник конкурса — начальник управления производственно-технического комплекса ПАО «Надеждинский металлургический завод» Владимир Чертовиков считается техническим кандидатом.