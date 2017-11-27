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Главные новости Челябинской области
17:46  27 ноября 2017 0

Жительнице Челябинска, пострадавшей при пожаре в общежитии, выделят номер с видом на площадь

Пожар в общежитии. Челябинск, общежитие, скорая помощь
В доме серьезно повреждены несколько квартирФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Номер в гостинице в центре Челябинска, рядом с площадью Революции, получит женщина с ребенком, чья квартира в здании бывшего общежития сильно пострадала во время пожара утром 27 ноября. Другие жильцы вернулись домой или уехали к родственникам, сообщил «URA.RU» глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

«Я встречался с жителями дома. Очень просили поблагодарить пожарных, особенно те, кто живет на верхних этажах. Даже всех котов спасли», — рассказывает чиновник.

По словам Ереклинцева, серьезно пострадало несколько квартир. Одна, где погибли двое пожилых людей, выгорела полностью. Три квартиры под ней, на первом этаже, сильно залило водой. Семь квартир пока отключены от электричества. Власти рассмотрят возможность косметического ремонта, а также предоставят материальную помощь пострадавшим. Тем, кто пожелает, на время ремонта будет предоставлено временное жилье из маневренного фонда.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По факту обнаружения двух погибших следственное управление СКР по Челябинской области начало доследственную проверку.

По предварительным данным, причиной смерти жильцов явилось отравление угарным газом. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. Также будут установлены причины пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили следователи.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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