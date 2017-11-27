Администрация Челябинска готова временно разместить в кризисном центре или интернате №4 жителей пострадавших из-за серьезного пожара квартир в здании бывшего общежития по улице III Интернационала, 59. Сейчас люди эвакуированы в соседнюю школу №8, сообщил «URA.RU» глава Центрального района Виктор Ереклинцев.
В школе жильцов отпаивают горячим чаем. Два человека согласились на то, чтобы их разместили в кризисном центре.
По словам Ереклинцева, мэру Челябинска Евгению Тефтелеву доложили о ЧП во время аппаратного совещания. Он держит ситуацию на контроле.
«Возгорание началось в квартире на втором этаже. Погибли два пожилых человека, жильцы соседней квартиры», — добавил Виктор Ереклинцев.
Во время пожара эвакуировано 104 человека, из них 24 ребенка. Два человека погибли, еще 11 пострадали, двух жителей увезли в областную больницу №3 с отравлением продуктами горения. По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание. Пожарные осматривают здание.
В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области только подтверждают факт происшествия, никакой другой информации в ведомстве нет.
Очевидцы рассказывают, что пожар начался примерно в 9 часов. Сразу началась паника, детей выбрасывали из окон на растянутые внизу одеяла.