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Главные новости Челябинской области
10:33  27 ноября 2017 0

Людей из сгоревшего в Челябинске общежития разместили в школе. «Детей выбрасывали из окон на одеяла». ФОТО

Пожар
Пожарные закончили тушить возгорание и осматривают зданиеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Челябинска готова временно разместить в кризисном центре или интернате №4 жителей пострадавших из-за серьезного пожара квартир в здании бывшего общежития по улице III Интернационала, 59. Сейчас люди эвакуированы в соседнюю школу №8, сообщил «URA.RU» глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

В школе жильцов отпаивают горячим чаем. Два человека согласились на то, чтобы их разместили в кризисном центре.

По словам Ереклинцева, мэру Челябинска Евгению Тефтелеву доложили о ЧП во время аппаратного совещания. Он держит ситуацию на контроле.

Пожар
В пожаре пострадали не только люди, но и домашние животные
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Возгорание началось в квартире на втором этаже. Погибли два пожилых человека, жильцы соседней квартиры», — добавил Виктор Ереклинцев.

Во время пожара эвакуировано 104 человека, из них 24 ребенка. Два человека погибли, еще 11 пострадали, двух жителей увезли в областную больницу №3 с отравлением продуктами горения. По предварительным данным причиной пожара стало короткое замыкание. Пожарные осматривают здание.

В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области только подтверждают факт происшествия, никакой другой информации в ведомстве нет.

Очевидцы рассказывают, что пожар начался примерно в 9 часов. Сразу началась паника, детей выбрасывали из окон на растянутые внизу одеяла.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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