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30 ноября 2017
29 ноября 2017
10:33  30 ноября 2017 0

Россияне стремятся на Новый год в Екатеринбург. Авиабилеты начали раскупать еще летом

Декоративные железные кубы с логотипом Екатеринбурга на проспекте Ленина, екатеринбург, декоративные кубы, украшение города, железные ржавые кубы
Екатеринбург вошел в число популярных направлений для отдыха в новогодние каникулыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Столица Среднего Урала стала одним из самых популярных авианаправлений среди россиян. По данным сервиса Biletix, ранние продажи авиабилетов на период новогодних праздников говорят об интересе россиян к Сочи (3% от продаж), Минеральным Водам (2%), Симферополю (1,4%) и Екатеринбургу (1,2%).

По словам экспертов туриндустрии, новогодние праздники являются одним из самых популярных периодов для путешествий внутри России. Федеральное агентство по туризму совместно с туристическими агрегаторами и сервисами бронирования билетов определило, куда российские граждане отправятся на Новый год. В ведомстве отметили, что Краснодарский край и Крым традиционно являются лидерами для путешествий в праздничный период.

Что касается международных направлений, то самыми популярными странами среди россиян стали Таиланд, Арабские Эмираты и Турция.

Ранее крымские власти установили размер курортного сбора для россиян, отдыхающих на полуострове, пишет «Национальная служба новостей».

Олег Теплоухов
© Служба новостей «URA.Ru»
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