Столица Среднего Урала стала одним из самых популярных авианаправлений среди россиян. По данным сервиса Biletix, ранние продажи авиабилетов на период новогодних праздников говорят об интересе россиян к Сочи (3% от продаж), Минеральным Водам (2%), Симферополю (1,4%) и Екатеринбургу (1,2%).
По словам экспертов туриндустрии, новогодние праздники являются одним из самых популярных периодов для путешествий внутри России. Федеральное агентство по туризму совместно с туристическими агрегаторами и сервисами бронирования билетов определило, куда российские граждане отправятся на Новый год. В ведомстве отметили, что Краснодарский край и Крым традиционно являются лидерами для путешествий в праздничный период.
Что касается международных направлений, то самыми популярными странами среди россиян стали Таиланд, Арабские Эмираты и Турция.
Ранее крымские власти установили размер курортного сбора для россиян, отдыхающих на полуострове, пишет «Национальная служба новостей».