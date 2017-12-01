21:01 01 декабря 2017 0

Роскосмос перепутал Восточный с Байконуром Фото: Роскосмос

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Сегодня 16-летие «Единой России». Повестка партии в день рождения волнительная: заявления Путина, судьба Медведева, игры с губернаторами. Читайте в материале «URA.RU» пять ключевых вопросов, от которых зависит дальнейшая судьба единороссов.

Роскосмос допустил ошибку в программировании ракеты «Союз-2.1б» и из-за этого лишился 19 спутников. По всей видимости, перепутали космодромы — «Восточный» и «Байконур».

Александр Масляков-старший, «отец» КВНа», оказался замешан в крупной афере на миллиарды рублей. «URA.RU» удалось выяснить, связано ли это с КВН и будет ли вмешиваться «Первый канал».

Год назад журналист «URA.RU» объявил о своем ВИЧ-положительном статусе. Он рассказал о том, как изменилась его жизнь после заявления и почему ВИЧ-аут равносилен поступку камикадзе.

Суд вынес приговор майору-извращенцу. Он регулярно издевался над бойцами, например, заставлял их мериться членами.

Виталий Милонов обругал группу «Серебро» на интернет-шоу. А одной из участниц досталось больше всех, потому что депутат решил, что она лесбиянка.