00:36 02 декабря 2017 0

Глава региона лично следит за подготовкой к международному событию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал итоги финальной жеребьевки Чемпионата мира по футболу 2018 года, которая 1 декабря состоялась в Большом Кремлевском дворце.

По словам главы региона, для команд из других стран будут созданы все условия. «В Екатеринбург летом 2018 года приедут игроки и болельщики из самых разных частей света: Азии, Европы, Африки, Северной и Южной Америки. Прекрасные команды, и мы рады гостям! Мы готовы принять столько болельщиков и любителей футбола, сколько соберутся к нам приехать. Матчи Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге — это для нас мечта, ставшая реальностью», — отметил Куйвашев.

Как сообщает официальный сайт Департамента информационной политики губернатора, за пять лет в рамках подготовки к ЧМ-2018 года в развитие города вложен объем средств, равный годовому бюджету Екатеринбурга. Куйвашев подчеркнул, что от того, как Свердловская область проведет игры мундиаля, во многом будет зависеть, получит ли Екатеринбург право провести Всемирную универсальную выставку ЭКСПО-2025.

По результатам жеребьевки в Екатеринбурге состоятся матчи между Египтом и Уругваем, Францией и Перу, Японией и Сенегалом, а также Мексикой и Швецией. Сборная России в рамках чемпионата встретится с командами из Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.