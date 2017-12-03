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03 декабря 2017
02 декабря 2017
Главные новости Москвы
09:39  03 декабря 2017 0

Названы пять лучших бюджетных смартфонов осени

Мессенджер Telegram на русском. Екатеринбург, смартфон, гаджет, обновление, мессенджер, telegram, приложение, телеграм, мобильное приложение
Некоторые модели защищены от ударов и могут работать под водойФото: Анна Майорова © URA.RU

Аналитики подвели итоги на рынке бюджетных китайских смартфонов за осень и выбрали пять лучших моделей. Эксперты в первую очередь руководствовались соотношением цены и качества, в результате лидером исследования стал Xiaomi Mi A1.

Он имеет мощный процессор, размер экрана гаджета составляет 5,5 дюйма. В смартфоне 4 гигабайта оперативной памяти и 64 — встроенной, сообщает Nation News.

На втором месте оказался Meizu M6, главным достоинством которого эксперты признали его исключительно цену, в то время как технические характеристики оставляют желать лучшего. Третье место аналитики отдали Xiaomi Redmi Note 4 за хорошее сочетание цены и мощности. По той же причине четвертое место занял Leagoo Kicca Mix.

Замыкает пятерку лидеров противоударный смартфон Nomu S10 Pro. Основным его преимуществом стало то, что при своей цене он может работать в экстремальных условиях, в том числе и под водой.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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