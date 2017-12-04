17:44 04 декабря 2017 0

Свою победу девушка посвятила маленькой дочери ФОТО: официальный сайт конкурса topstewardess.com

В Москве прошел международный конкурс Topstewardess 2017. Стюардесса «Уральских авиалиний» получила заветную корону.

В конкурсе участвовала почти тысяча девушек, Екатерина Столярова обошла соперниц и вышла в финал, где выступала наравне с 18 стюардессами. На подготовку ушло два месяца. Девушка справилась со всеми испытаниями, а после финала сказала, что гордится результатом, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«В финале я рассказала, как повлияла на меня работа бортпроводником, как я выросла благодаря ей», — поделилась Екатерина. Свою победу девушка посвятила маленькой дочери.

Конкурс Topstewardess прошел в четвертый раз. Он стартовал в 2014 году и быстро приобрел высокий статус в сфере гражданской и бизнес-авиации. Ежегодно в нем принимают участие более тысячи девушек из разных стран. Победительниц приглашают в разные ТВ-шоу, так, финалистки 2015 года стали гостьями программы «Вечерний Ургант».