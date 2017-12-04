{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Пранкеры Лексус и Вован: «Будет на столе у Путина»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,99
Динамика за 2 недели
Евро 69,91
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
04 декабря 2017
17:44  04 декабря 2017 0

Стюардесса «Уральских авиалиний» вошла в тройку самых красивых в мире. ФОТО

Свою победу девушка посвятила маленькой дочериФОТО: официальный сайт конкурса topstewardess.com

В Москве прошел международный конкурс Topstewardess 2017. Стюардесса «Уральских авиалиний» получила заветную корону.

В конкурсе участвовала почти тысяча девушек, Екатерина Столярова обошла соперниц и вышла в финал, где выступала наравне с 18 стюардессами. На подготовку ушло два месяца. Девушка справилась со всеми испытаниями, а после финала сказала, что гордится результатом, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«В финале я рассказала, как повлияла на меня работа бортпроводником, как я выросла благодаря ей», — поделилась Екатерина. Свою победу девушка посвятила маленькой дочери.

Конкурс Topstewardess прошел в четвертый раз. Он стартовал в 2014 году и быстро приобрел высокий статус в сфере гражданской и бизнес-авиации. Ежегодно в нем принимают участие более тысячи девушек из разных стран. Победительниц приглашают в разные ТВ-шоу, так, финалистки 2015 года стали гостьями программы «Вечерний Ургант».

1/2
ФОТО: пресс-служба «Уральских авиалиний»
Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров