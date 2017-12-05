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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
19:38  05 декабря 2017 0

Главный криминалист МВД РФ задержан за мошенничество на госзакупках

Задержание и арест. Челябинск, арест, задержание, полиция
Силовиков заподозрили в трех эпизодах хищения бюджетных средствФото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении начальника экспертно-криминалистического центра МВД России генерал-лейтенанта Петра Гришина. Вторым фигурантом дела является заместитель главного криминалиста Олег Мазура.

Высокопоставленные полицейские подозреваются в хищении бюджетных средств при закупке спецоборудования для региональных экспертных подразделений. По данным СКР, Гришин и Мазура заключали государственные контракты по завышенным ценам. Следователи считают, что общий ущерб от действий мошенников составляет не менее 80 миллионов рублей.

Как сообщает «Лента.ру», Гришин уже подал рапорт об освобождении от занимаемой должности со собственному желанию. В данный момент в квартирах подозреваемых проводятся обыски.

Сергей Макеев
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