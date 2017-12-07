19:34 07 декабря 2017 0

Песни Королевой стали практически орудием убийства Фото: Вадим Тараканов/ТАСС

Задержанный в Перми в конце ноября подозреваемый в серии ограблений и убийстве 29-летний Александр Третьяков на допросах распевает «Маленькую страну» Наташи Королевой. Предполагается, что песнями артистки он соблазнял своих жертв.

Запись допроса 29-летнего подозреваемого в серии нападений и убийстве опубликовал телеграм-канал Mash. На видео молодой человек поет песню Наташи Королевой.

Как писало «URA.RU» ранее, в ноябре в Перми объявился маньяк, совершивший нападение на трех женщин и одного мужчину. Сообщалось, он знакомился со своими жертвами в барах и клубах, очаровывал их песнями Наташи Королевой и напрашивался к ним домой. Там он душил их до обморочного состояния, после чего грабил. От его рук пострадали, но остались в живых три девушки, еще один мужчина погиб.