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07 декабря 2017
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19:34  07 декабря 2017 0

Пермский маньяк-бисексуал показал, как соблазнял жертв песнями Королевой. ВИДЕО

Песни Королевой стали практически орудием убийстваФото: Вадим Тараканов/ТАСС

Задержанный в Перми в конце ноября подозреваемый в серии ограблений и убийстве 29-летний Александр Третьяков на допросах распевает «Маленькую страну» Наташи Королевой. Предполагается, что песнями артистки он соблазнял своих жертв.

Запись допроса 29-летнего подозреваемого в серии нападений и убийстве опубликовал телеграм-канал Mash. На видео молодой человек поет песню Наташи Королевой.

Как писало «URA.RU» ранее, в ноябре в Перми объявился маньяк, совершивший нападение на трех женщин и одного мужчину. Сообщалось, он знакомился со своими жертвами в барах и клубах, очаровывал их песнями Наташи Королевой и напрашивался к ним домой. Там он душил их до обморочного состояния, после чего грабил. От его рук пострадали, но остались в живых три девушки, еще один мужчина погиб.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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