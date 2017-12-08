Начальник экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Челябинской области, полковник Сергей Кузнецов, отправлен в отставку. Как сообщил «URA.RU» источник в силовой структуре, силовик формально уволен в связи с выходом на пенсию, однако причиной послужил скандал с неоформленным оружием.
Инцидент произошел во время инспекторской проверки челябинского главка сотрудниками МВД. Как полагает высокопоставленный силовик, тогда ревизоры обнаружили в экспертно-криминалистическом центре не оформленные должным образом пистолеты и ружья, которые были сданы во время ежегодной операции «Оружие» или изъяты во время обысков. Это послужило поводом для служебной проверки, которая завершилось увольнением полковника Сергея Кузнецова.
В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области воздержались от комментариев. Любой житель Челябинской области, напомним, в рамках операции «Оружие» может за вознаграждение сдать сотрудникам полиции пистолет или ружье без документов.