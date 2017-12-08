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08 декабря 2017
07 декабря 2017
14:33  08 декабря 2017 0

Отставка в челябинском полицейском главке. Уволен начальник целого подразделения

ОМОН стрельбище Оружие Челябинск, оружие, автомагазин
Полицейского начальника уволили из-за неучтенного оружияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Челябинской области, полковник Сергей Кузнецов, отправлен в отставку. Как сообщил «URA.RU» источник в силовой структуре, силовик формально уволен в связи с выходом на пенсию, однако причиной послужил скандал с неоформленным оружием.

Инцидент произошел во время инспекторской проверки челябинского главка сотрудниками МВД. Как полагает высокопоставленный силовик, тогда ревизоры обнаружили в экспертно-криминалистическом центре не оформленные должным образом пистолеты и ружья, которые были сданы во время ежегодной операции «Оружие» или изъяты во время обысков. Это послужило поводом для служебной проверки, которая завершилось увольнением полковника Сергея Кузнецова.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области воздержались от комментариев. Любой житель Челябинской области, напомним, в рамках операции «Оружие» может за вознаграждение сдать сотрудникам полиции пистолет или ружье без документов.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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