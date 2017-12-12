{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Концепция изменилась: за раз выбрать Путина и назвать Уральскую область не получится. Почему
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,23
Динамика за 2 недели
Евро 69,80
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
12 декабря 2017
10:19  12 декабря 2017 4

Прилепин сравнил Броневого со школьником из Нового Уренгоя. «Он говорил более чудовищные вещи»

XVI (внеочередной) съезд КПРФ, пос. Снегири. Москва, коммунисты, прилепин захар, съезд кпрф
Прилепин выразил недоумение в соцсетяхФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за «невинноубиенных бойцов Вермахта»
все новости сюжета

Писатель Захар Прилепин сравнил недавно умершего знаменитого советского актера Леонида Броневого с мальчиком из Нового Уренгоя, чье выступление в бундестаге о «невинноубиенных» солдатах вермахта спровоцировало широкую дискуссию в России. Соответствующий пост публицист выложил на своей странице в Facebook.

Прилепин напомнил, что Броневой «позволял себе говорить о той Войне и тех временах куда более чудовищные вещи, чем уренгойский мальчик». В связи с этим писатель выразил непонимание тех фактов, что люди прониклись глубоким сочувствием к смерти актера, но жестоко преследовали школьника.

Пользователи Сети отметили в комментариях к посту, что в истории со школьником претензии были не столько к нему, сколько к его учителям и родителям. Броневой же — давно сложившаяся личность. «Так что остается помнить его только целиком, и как Мюллера, и как Аркадия Варламыча, и как герцога из Мюнхгаузена, и как говорившего разные глупости пожилого человека»; «Считаю, что интервью у людей 80+ брать в принципе не стоит. Что же касается Броневого, то в отличие от Коли-уренгоя, он после себя оставил целый пласт культуры»; «Броневой не мог говорить глупостей в силу своего жизненного опыта и мудрости. И не вам его осуждать. Сидите в своем окопе и не вякайте»; «Броневой не ездил в другие страны чтобы обгадить свое отечество и от воров деньги не брал чтобы потом высказываться, так как думают хозяева»; «Музыкантам, певцам и актёрам в большинстве своём лучше петь и играть роли, на сцене они все умные и в образе… А за пределами сцены и экрана их лучше за языки не тянуть», — неоднозначно высказываются подписчики Прилепина.

Леонид Броневой умер 9 декабря после продолжительной болезни. «Национальная служба новостей» напоминает, что ему было 88 лет и проститься с артистом пришли тысячи поклонников.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров