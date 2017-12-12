10:19 12 декабря 2017 4

Прилепин выразил недоумение в соцсетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Писатель Захар Прилепин сравнил недавно умершего знаменитого советского актера Леонида Броневого с мальчиком из Нового Уренгоя, чье выступление в бундестаге о «невинноубиенных» солдатах вермахта спровоцировало широкую дискуссию в России. Соответствующий пост публицист выложил на своей странице в Facebook.

Прилепин напомнил, что Броневой «позволял себе говорить о той Войне и тех временах куда более чудовищные вещи, чем уренгойский мальчик». В связи с этим писатель выразил непонимание тех фактов, что люди прониклись глубоким сочувствием к смерти актера, но жестоко преследовали школьника.

Пользователи Сети отметили в комментариях к посту, что в истории со школьником претензии были не столько к нему, сколько к его учителям и родителям. Броневой же — давно сложившаяся личность. «Так что остается помнить его только целиком, и как Мюллера, и как Аркадия Варламыча, и как герцога из Мюнхгаузена, и как говорившего разные глупости пожилого человека»; «Считаю, что интервью у людей 80+ брать в принципе не стоит. Что же касается Броневого, то в отличие от Коли-уренгоя, он после себя оставил целый пласт культуры»; «Броневой не мог говорить глупостей в силу своего жизненного опыта и мудрости. И не вам его осуждать. Сидите в своем окопе и не вякайте»; «Броневой не ездил в другие страны чтобы обгадить свое отечество и от воров деньги не брал чтобы потом высказываться, так как думают хозяева»; «Музыкантам, певцам и актёрам в большинстве своём лучше петь и играть роли, на сцене они все умные и в образе… А за пределами сцены и экрана их лучше за языки не тянуть», — неоднозначно высказываются подписчики Прилепина.

Леонид Броневой умер 9 декабря после продолжительной болезни. «Национальная служба новостей» напоминает, что ему было 88 лет и проститься с артистом пришли тысячи поклонников.