05:15 14 декабря 2017 0

В первый час жизни врачи прооперировали ребенка три раза Фото: depositphotos.com © URA.RU

В больнице британского города Булуэлл родилась девочка с эктопией сердца — редким врожденным пороком, при котором сердечная мышца расположена снаружи грудной клетки. Чтобы спасти ребенка, в первый час его жизни врачи провели 3 операции, в которых участвовали больше 50 специалистов.

Медики поставили диагноз на девятой неделе беременности, пишет The Guardian. По их словам, больше 90% новорожденных с таким заболеванием либо рождаются мертвыми, либо умирают в первые дни жизни, в связи с чем рекомендовали матери сделать аборт. Она отказалась.

Девочка родилась живой, и в первый же час жизни перенесла три операции, в которой участвовали больше 50 врачей. Хирургами была сформирована новая грудная клетка, куда впоследствии поместили сердце. Этот ребенок стал первым в Великобритании человеком, которому удалось выжить с таким пороком.