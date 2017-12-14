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14 декабря 2017
13 декабря 2017
05:15  14 декабря 2017 0

В Великобритании родился ребенок с сердцем наружу. Его оперировали полсотни врачей. ВИДЕО

Клипарт, медицина, врачи, хирургия, операция
В первый час жизни врачи прооперировали ребенка три разаФото: depositphotos.com © URA.RU

В больнице британского города Булуэлл родилась девочка с эктопией сердца — редким врожденным пороком, при котором сердечная мышца расположена снаружи грудной клетки. Чтобы спасти ребенка, в первый час его жизни врачи провели 3 операции, в которых участвовали больше 50 специалистов.

Медики поставили диагноз на девятой неделе беременности, пишет The Guardian. По их словам, больше 90% новорожденных с таким заболеванием либо рождаются мертвыми, либо умирают в первые дни жизни, в связи с чем рекомендовали матери сделать аборт. Она отказалась.

Девочка родилась живой, и в первый же час жизни перенесла три операции, в которой участвовали больше 50 врачей. Хирургами была сформирована новая грудная клетка, куда впоследствии поместили сердце. Этот ребенок стал первым в Великобритании человеком, которому удалось выжить с таким пороком.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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