{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради показателей президентской кампании придется перекроить весь город
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,71
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
15 декабря 2017
14:29  15 декабря 2017 1

Минобразования ответило депутату, предложившему ввести в школах 12-й класс

Начало учебного года в гимназии №212
В Минобразования отказались от 12-летней системы обучения школьниковФото: Анна Майорова © URA.RU

Министерство образования и науки не поддержало идею депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова о 12-летнем обучении российских школьников. Депутату напомнили, что в советские времена обучение в средней школе было всего 10 лет.

В пресс-службе образовательного ведомства заявили, что нынешние сроки обучения в школе «позволяют равномерно распределить нагрузку и освоить в полном объёме образовательную программу», мнение чиновников приводит RT.

В Минобрнауки пояснили, что в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами сроки обучения в российских школах составляют 4 года на уровне начального общего образования, 5 лет на уровне основного общего образования и 2 года на уровне среднего общего образования с возможным продлением сроков на каждом уровне для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Депутат Власов ранее предлагал ввести 12-й класс в связи с тем, что дополнительный год обучения в школе должен быть направлен на профориентацию учеников.

Депутат также предлагал продлить летние каникулы на сентябрь, напоминает портал Nation News. Но и в этом вопросе он не встретил поддержки. В Минобразования отметили, что продление сроков летних каникул приведет к сдвигу традиционного праздника 1 сентября, приуроченного к началу учебного года. «Данный вопрос ранее уже обсуждался, и подобные предложения не нашли поддержки ни у родительского, ни у педагогического сообщества», — добавили в ведомстве.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров