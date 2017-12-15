Министерство образования и науки не поддержало идею депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова о 12-летнем обучении российских школьников. Депутату напомнили, что в советские времена обучение в средней школе было всего 10 лет.
В пресс-службе образовательного ведомства заявили, что нынешние сроки обучения в школе «позволяют равномерно распределить нагрузку и освоить в полном объёме образовательную программу», мнение чиновников приводит RT.
В Минобрнауки пояснили, что в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами сроки обучения в российских школах составляют 4 года на уровне начального общего образования, 5 лет на уровне основного общего образования и 2 года на уровне среднего общего образования с возможным продлением сроков на каждом уровне для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Депутат Власов ранее предлагал ввести 12-й класс в связи с тем, что дополнительный год обучения в школе должен быть направлен на профориентацию учеников.
Депутат также предлагал продлить летние каникулы на сентябрь, напоминает портал Nation News. Но и в этом вопросе он не встретил поддержки. В Минобразования отметили, что продление сроков летних каникул приведет к сдвигу традиционного праздника 1 сентября, приуроченного к началу учебного года. «Данный вопрос ранее уже обсуждался, и подобные предложения не нашли поддержки ни у родительского, ни у педагогического сообщества», — добавили в ведомстве.