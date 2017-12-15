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Главные новости Челябинской области
17:15  15 декабря 2017 0

Бывшего челябинского вице-губернатора вызвали к прокурору

Сандаков суд по мере пресечения Челябинск, сандаков николай
Николая Сандакова попросили представить доказательства фальсификации сразу трех уголовных делФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Вице-губернатор Челябинской области задержан ФСБ
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Обвиняемого в коррупции бывшего вице-губернатора Николая Сандакова пригласили на прием к прокурору Челябинской области Александру Кондратьеву. Так надзорное ведомство отреагировало на письмо экс-чиновника, сообщил он сам на своей странице в Facebook.

Обращение Сандаков отправил 5 декабря, продублировав его содержание в соцсетях. Бывший чиновник возмутился интервью Кондратьева, где он комментировал уголовные дела экс-чиновника. Сандаков в очередной раз заявил, что следователи ФСБ и СКР якобы скрыли доказательства его невиновности, давили на свидетелей и ввели в заблуждение прокуратуру и суд. Бывший «политический» вице-губернатор рассказал о неких «людях в Москве и в Челябинске», которые «организовали работу по проталкиванию сфабрикованного дела в суд». Далее Сандаков заверил, что его «незаконное уголовное преследование» организовали бывший руководитель 4СУ ГСУ СК РФ Руслан Ибиев, экс-начальник УФСБ РФ по Челябинской области Игорь Ахримеев и руководитель СУ СК РФ по Челябинской области Денис Чернятьев.

«Возможно, имеет место хорошо организованное и устойчивое преступное сообщество, оценку деятельности которому, я убежден, рано или поздно будет дана объективным расследованием. Искренне надеюсь, что вас ввели в заблуждение, что рано или поздно вы разберетесь и найдете законный способ остановить эту трехлетнюю травлю», — резюмировал Сандаков.

Правительство Челябинской области, галичин александр
Экс-министр Александр Галичин (слева) порадовался за Николая Сандакова
Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В новом посте в Facebook экс-чиновник рассказал, что вызван к прокурору на 15 января, его попросили принести заявление и доказательства своих слов. Николай Сандаков «на глаз» посчитал, что его аудитория обращения к прокурору с учетом сообщений в СМИ и репостов в соцсетях составила более 30 тыс. человек. Еще один чиновник, работавший в команде экс-губернатора Михаила Юревича, Александр Галичин в комментариях порадовался силе соцсетей. «Работают перепосты и количество лайков!» — написал бывший министр экологии. «Возможно, но и письмо дошло до отдела по обращению тоже сегодня. Будем надеяться, что это первичнее, чем лайки и репосты», — честно признался Сандаков.

Николай Сандаков не в первый раз использует соцсети для размещения новостей по своему делу или личной информации. Так, ранее он заявил о том, что шесть раз отправлял своих женщин на аборт.

Экс-чиновник обвиняется сразу в трех преступлениях — мошенничестве (взял деньги от экс-сити-менеджера Озерска Евгения Тарасова), взятке в виде услуг (бесплатная вооруженная охрана личного коттеджа в элитном поселке Тарасова в обмен на победу ЧОП в тендерах), взломе электронной почте (местного политолога и чиновника).

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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