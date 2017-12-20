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20 декабря 2017
19:24  20 декабря 2017 0

Экс-глава администрации губернатора Прикамья «засветился» на «Первом канале» и ушел на понижение

Депутаты заксобрания, чиновники разные. Подборка. Пермь, фролов алексей
Алексей Фролов готовится к новым серьезным поручениямФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший руководитель администрации губернатора Пермского края Алексей Фролов после трех месяцев во главе Россотрудничества вернулся на должность заместителя руководителя ведомства. Однако, как стало известно «URA.RU», пермяка в ближайшее время ждут серьезные поручения.

Накануне стало известно, что Алексей Фролов престал быть врио главы «Россотрудничества». На руководящий пост назначена Элеонора Митрофанова, которая ранее была послом по особым поручениям и курировала в МИД России вопросы всемирного наследия ЮНЕСКО, гендерного равенства и поддержки русского языка в мире. Пермяк вновь стал заместителем руководителя.

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С самим чиновником связаться не удалось. Источник агентства в федеральных органах власти в беседе с корреспондентом «URA.RU» отметил, что Фролову, скорее всего, будет поручено курировать голосование россиян на выборах президента за рубежом и ряд других проектов. Изначально было очевидно, что руководящий пост в «Россотрудничестве» пермяк занимает временно, но при этом ему дали достаточный срок, чтобы проявить себя.

Накануне в выпуске новостей на «Первом канале» был показан сюжет о товарищеском баскетбольном матче между ветеранами сборных России и Сирии. Игра состоялась в Дамаске и фактически стала первым крупным спортивным событием в стране после окончания военных действий.

В сюжете «засветился» временно исполняющий обязанности руководителя «Россотрудничества» Алексей Фролов, который в 2014—2015 годах возглавлял администрацию губернатора Пермского края Виктора Басаргина, в период 2006—2011 годов был депутатом местного Заксобрания. Сюжет о баскетбольном матче в Дамаске — одно из немногих появлений Фролова в федеральных СМИ.

«Идея возникла спонтанно, в одном из здешних кабинетов, мы предложили: „Давайте сделаем такой матч дружбы“. Сирийская сторона поддержала. Прошел месяц — и сегодня мы здесь», — рассказал он корреспондентам «Первого канала». В свое время именно Фролов стал основателем и руководителем школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет».

Алексей Фролов запомнился в Пермском крае тем, что стал компромиссной фигурой во главе администрации губернатора в условиях, когда значительная часть элиты противостояла Виктору Басаргину. Однако аппаратная борьба, инициированная ближайшим соратником главы региона Кириллом Маркевичем (он был заместителем Фролова), привела к тому, что чиновник уволился «по семейным обстоятельствам», а вскоре и вовсе покинул регион. В начале 2017 года Алексея Фролова называли претендентом на пост губернатора Прикамья — наряду с главным федеральным инспектором Игорем Цветковым и министром экономики Москвы Максимом Решетниковым.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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