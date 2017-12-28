Духовник Путина запустит в России религиозный туризм

Для туристов популяризируют святыни
Ростуризм и российская православная церковь и намерены развивать в России религиозный туризм. Соответствующее соглашение с главой Патриаршего совета по культуре епископом Тихоном подписал глава ведомства Олег Сафонов.
«Мы подписали документ о сотрудничестве в вопросах развития религиозного туризма, популяризации туристских маршрутов по православным монастырям и другим святыням России», — приводят «Известия» слова Сафонова.
По задумке, направление должно положительно повлиять не только на внутренний, но и на въездной туризм, который получит стимул благодаря чемпионату мира по футболу.