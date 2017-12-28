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28 декабря 2017
08:13  28 декабря 2017 2

Духовник Путина запустит в России религиозный туризм

Улицы, названные в честь революционеров. Екатеринбург , храм на крови, храм, вера, кресты, рассвет, православие, рпц, русская православная церковь, закат
Для туристов популяризируют святыниФото: Анна Майорова © URA.RU

Ростуризм и российская православная церковь и намерены развивать в России религиозный туризм. Соответствующее соглашение с главой Патриаршего совета по культуре епископом Тихоном подписал глава ведомства Олег Сафонов.

«Мы подписали документ о сотрудничестве в вопросах развития религиозного туризма, популяризации туристских маршрутов по православным монастырям и другим святыням России», — приводят «Известия» слова Сафонова.

По задумке, направление должно положительно повлиять не только на внутренний, но и на въездной туризм, который получит стимул благодаря чемпионату мира по футболу.

Данил Бардин
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