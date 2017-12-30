10:00 30 декабря 2017 0

Горожане опасаются, что в город пришел смог Фото: читатели «URA.RU»

Столица Урала утром 30 декабря погрузилась в густой туман. За дымкой практически не виден небоскреб «Высоцкий», читатели «URA.RU» сообщают о необычном явлении и в других районах города.

На туман жалуются жители Сортировки, Эльмаша, Вторчермета, Ботанического и Академического. Похожая ситуация — в Верхней Пышме. Ряд пользователей в Сети полагают, что природное явление может быть опасно. «Это смог, из всяких вредных веществ», — отметил в группе «Инцидент Екатеринбург» Сергей Войтенко. «Да нет, это туман. За городом, 40 км по старотагильскому, такая же мгла… Там-то точно не смог», — возразила Наталия Кирякова.

Автомобилисты уже жалуются на плохую видимость в центре Екатеринбурга, публикуя снимки с проспекта Ленина. Однако нашлись и те, кто нашел в этом добрый знак: «Дед Мороз навел туман, чтобы подарки незаметно разнести». По данным Свердловского гидрометцентра, безветренная погода в регионе сохранится до вечера 2 января. Синоптики ожидают метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Скорость ветра в Екатеринбурге днем 30 декабря составит 2-6 м/с, 31 декабря она увеличится до 4-10 м/с.