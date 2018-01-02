00:59 02 января 2018 0

Всего в список вошли пять кинокартин Фото: Depositphotos.com © URA.RU

Эксперты компании comScore составили список самых прибыльных фильмов завершившегося 2017 года. Суммарный мировой бокс-офис за прошлый год установил исторический рекорд, составив 39,9 миллиардов долларов. Выручка кинотеатров увеличилась на 3%.

Кассовые сборы в США и Канаде равняются 11,1 миллиардам долларов, что на 2,3% хуже, по сравнению с 2016-м годом. Улучшению статистики поспособствовал международный прокат (28,8 миллиардов долларов), а также китайский кинорынок, принесший за 2017 год более 8,5 миллиарда долларов, сообщает портал film.ru.

Национальный хитом в Поднебесной стал боевик под названием «Война волков 2», заработавший у себя на родине более 854 миллионов долларов. Также в пятерку лидеров вошли диснеевский мюзикл «Красавица и чудовище» (1,26 миллиарда долларов), гоночный боевик «Форсаж 8» (1,23 миллиарда долларов), космическая сага «Звездные войны: Последние джедаи» (1,04 миллиарда долларов), мультфильм «Гадкий я 3» (1,03 миллиарда долларов) и супергеройский экшен «Человек-паук: Возвращение домой» (880,3 миллионов долларов).