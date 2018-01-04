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Главные новости Свердловской области
12:41  04 января 2018 8

«Танечка, милая, к кому ты так торопилась???» В страшной аварии под Екатеринбургом погибла дочь бывшего ректора УрГЭУ. ФОТО

Водительский стаж женщины составлял 20 летФото: Instagram Татьяна Титова

В страшной аварии погибла дочь бывшего ректора УрГЭУ-СИНХ Михаила Федорова Татьяна Титова. Ей было 39 лет.

Информацию подтвердил отец Татьяны. «К сожалению, это так», — сказал Федоров в разговоре с «URA.RU». По данным агентства, речь идет о трагедии, которая произошла 3 января около четырех часов утра на выезде из Екатеринбурга (Челябинский тракт).

Татьяна находилась за рулем автомобиля Lexus и, не справившись с управлением, врезалась в грузовик МАЗ, который стоял на обочине. Как сообщили в городском отделении пропаганды ГИБДД, от полученных травм женщина скончалась на месте. Водительский стаж Татьяны Титовой составлял 20 лет. По предварительным данным, до момента аварии машина двигалась со скоростью более 200 километров в час.

«Танечка, милая, куда, к кому ты так торопилась??? Милая, прости если что», — написали в комментариях под фотографией Татьяны в Instagram. «Тааааняяя!!! Таня! Ну как же так?! Поверить не могу. Нелепо… Почему все так… земля пухом», — соболезнуют близкие ей люди.

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Вот, что осталось от легковой машины Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Иван Антонов
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