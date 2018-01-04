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05 января 2018
04 января 2018
21:39  04 января 2018 1

В МИД Украины назвали поездки в Россию «билетом в один конец»

Неопознанные войска в Крыму. Украина. Севастополь, знак, автоматчик, войска, крым, солдаты, военные, стоп контрол, украина, вежливые люди
Власти Украины призывают граждан не посещать РоссиюФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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МИД Украины предостерег собственных граждан от поездок в Россию. В ведомстве назвали подобные путешествия «билетом в один конец».

«Поездка украинцев в Россию нередко билет в один конец… Так стоит ли рисковать собственной свободой и причинять страдания родным?» — цитирует сообщение украинского МИД телеканал RT.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что российские силовики якобы охотятся за украинцами, находящимися на территории России. Глава СБУ Василий Грицак призвал граждан не посещать РФ, напоминает Nation News. «Предостережения относительно опасности пребывания украинских граждан на территории России подтверждаются многочисленными задокументированными фактами российских провокаций в рамках гибридной войны», — заявил он.

Сергей Макеев
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