Россия присоединилась к изучению загадочных сигналов из космоса

22:57 04 января 2018 0

Загадочные быстрые радиовспышки заинтриговали научное сообщество Фото: depositphotos.com © URA.RU

Российские ученые внимательно изучат загадочные быстрые радиовспышки, которые в научном сообществе рассматриваются в качестве инопланетных сигналов. В разгадке астрономам должен помочь российский телескоп РАТАН-600.

«Учитывая наши скромные возможности, ожидаем, что удастся зафиксировать в лучшем случае от трех до пяти подобных вспышек за год наблюдений. Даже если мы сможем найти хотя бы одно событие на частотах, где ведутся поиски, это радикально поменяет понимание природы данных сигналов», — заявил астроном из специальной астрофизической обсерватории РАН Сергей Трушкин в беседе с ТАСС.

Впервые о подобных инопланетных сигналах заговорили в 2007 году. Ученые пришли к выводу, что сигналы не являются помехами, родившимися на Земле, а вспышками из далеких галактик. При изучении радиовспышек астрономам удалось найти еще девять похожих сигналов. Сравнение показало, что они могут иметь искусственное происхождение и потенциально исходить от внеземных цивилизаций. На это указывает необъяснимая периодичность в структуре вспышек.

Летом 2017 года к наблюдениям подключилась Российская академия наук, обладающая одним из самых мощных отечественных телескопов РАТАН-600. Ученые считают, что уникальные свойства прибора помогут прояснить природу этих сигналов. «Сейчас число теорий, объясняющих подобные всплески, заметно превышает число этих явлений, известных науке. Мы — наблюдатели и экспериментаторы — больше заинтересованы в открытии событий и получении новых данных, которые наши коллеги-теоретики могут использовать для того, чтобы создавать свои теории», — добавил Трушкин.