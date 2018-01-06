08:27 06 января 2018 2

Мужчине, избитому охранником, может понадобится операция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижнем Тагиле ночью в кафе ТРЦ «Россия» охранник до беспамятства избил отца семейства, попросившего открыть туалет для двухлетнего сына. Мужчина находится в больнице, ему может понадобиться операция.

Как рассказала супруга избитого посетителя Любовь Зайцева, они всей семьей возвращались ночью из гостей. Старшая дочь попросила родителей купить картошку фри в Chicken House. Когда семья зашла в ТРЦ, где расположено кафе, маленький сын захотел в туалет. Отец взял ребенка на руки и отправился вместе с ним в уборную, но туалет оказался закрыт, тогда родители стали просить, чтобы его открыли, пишет портал Е1.ru.

«В этот момент выбежал охранник и начал крутить руки моему мужу, у которого на руках был ребенок», — рассказывает Любовь Зайцева. Она успела забрать сына из рук отца и стала звать на помощь. За несколько минут охранник так избил отца семейства, что тот оказался в бессознательном состоянии на полу в луже крови.

Очевидцы вызвали в кафе полицию и скорую помощь. Врачи диагностировали у избитого мужчины ушиб головного мозга с кровоизлиянием. По словам врачей, если гематома в ближайшие дни не рассосется, то необходимо будет провести операцию до 10 января.

Любовь Зайцева признает, что ее муж был выпивший, но вел себя спокойно. Он лишь поторопил охранника, чтобы тот поскорее открыл дверь туалета, так как ребенок не может долго терпеть. В отделении полиции № 17 заявление приняли, сейчас по данному факту проводится проверка и устанавливаются обстоятельства случившегося.